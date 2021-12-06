Тутберидзе прекратила общаться с журналистом по телефону после того, как услышала фамилию Рудковской

Российский тренер Этери Тутбердизе прекратила телефонный разговор с журналистом «Метарейтинг» после того, как услышала фамилию Рудковской, сообщает данное СМИ.

Напомним, что сегодня Яна Рудковская сказала, что не может считать Тутберидзе великим тренером, так как каждый из ее фигуристов не смог принять участие в нескольких Олимпиадах.

Самыми известными подопечными Тутберидзе являются двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и олимпийская чемпионка Алина Загитова, которые в настоящее время взяли паузы в спортивной карьере.

В настоящий момент в группе Тутберидзе работают в том числе Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная, Майя Хромых, а также спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Все эти спортсмены, кроме Трусовой должны были выступить в финале Гран-при, который отменили из-за нового штамма коронавируса.