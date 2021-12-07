Дарья Павлюченко рассказала о своих любимых фигуристках в одиночном катании

Российская фигуристка Дарья Павлюченко, выступающая в парном катании, назвала своих любимых коллег, соревнующихся в одиночных турнирах.

«Если говорить о девочках, то в моем сердце всегда Алена Косторная. Я в принципе считаю, что Алена очень хорошо катается: у нее классные прыжки, классное скольжение и очень хорошая подача в программах.

Также мне импонирует Лиза Туктамышева, потому что человек столько лет выступает и прямо здорово показывает программы — очень эмоционально и со сложным набором прыжков. Я очень поддерживаю и Аню Щербакову. Все девчонки молодцы и очень много работают. Думаю, что оценивать их — это задача судей, а не простого зрителя», - приводит слова Павлюченко «Газета.Ru».

Добавим, что все перечисленные фигуристки должны были соревноваться в финале Гран-при, который был отменен из-за нового штамма коронавируса.

Щербакова с двумя победами занимала второе место в предварительном зачете, из которого набирался состав на финал, Туктамышева в нем была третьей, а Косторная замыкала шестерку.

Сама Павлюченко в паре с Ходыкиными также должна была выступать, закончив отборочные соревнования на пятом месте.