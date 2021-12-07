Ходыкин заявил, что не разбирается в том, как ставятся баллы в танцах на льду

Российский фигурист Денис Ходыкин, катающийся в паре с Дарьей Павлюченко, рассказал, что не понимает, как судьи выставляют оценки в танцах на льду.

«Танцы стоят отдельным столпом — вот пусть они там и стоят, — сказал Ходыкин. — Мне нравится именно танец, а вот туда, в оценки, я не лезу. Пусть они сами разбираются, как оценивать, какие баллы... Для меня ценно то, что люди пытаются передать танец, и когда у них это получается, я кайфую от самого танца», - приводит слова Ходыкина «Газета.Ru».

Добавим, что действующими чемпионами мира в танцах на льду являются россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые выиграли при отсутствии лидеров текущего сезона французов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона.