Рудковская заявила, что Тарасова унизила Александра Плющенко, назвав его неперспективным

Яна Рудковская подробно объяснила, почему вступила через СМИ в спор с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой после того, как та назвала сына Рудковской и Евгения Плющенко Александра Плющенко неперспективным фигуристом.

«Я понимаю, что сейчас всем нужны рейтинги, но давать оценку будущей спортивной карьере нашему 8-летнему сыну в эфире передачи, как минимум, считаю не этично. Выйдет он на юниорские старты - говорите, что хотите! Понимаю, что раньше в советских спорт-школах можно было так унижать детей, но сейчас другое время! И многие не менее уважаемые тренеры со всего мира, с которыми общается мой муж, категорически не согласны с такой точкой зрения относительно Саши», - написала Рудковская в инстаграме.

Добавим, что мае этого года Александр Плющенко стал победителем юношеского турнира «Скоро лето», организованного Москомспортом.

Также напомним, что Рудковская после телеэфира со словами Тарасовой о перспективах Александра Плющенко заявила, что та не является для нее авторитетом.