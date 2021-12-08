Журова нашла положительный момент в противостоянии Плющенко и Тутберидзе

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала постоянные разногласия между тренерами по фигурному катанию Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко.

«Одним спортсменам абсолютно точно походит открытость и обстановка, которую создает Плющенко и его команда, а другим — исключительно подход Этери. И их не нужно сравнивать, сталкивать и ссорить. Не нужно забывать, что есть еще Алексей Николаевич Мишин — у него тоже индивидуальный подход. В общем, я убеждена, что воевать им, конечно, просто так не нужно. Только если эта война сделает их еще крепче и медалей у нас будет еще больше», — цитирует Sport24 депутата Госдумы РФ.

Напомним, что супруга Плющенко - Яна Рудковская заявила, что не может считать Тутберидзе великим тренером, так как ни один из ее спортсменов не смог принять участие в нескольких Олимпиадах.

Самыми известными подопечными Тутберидзе являются двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и олимпийская чемпионка Алина Загитова, которые в настоящее время взяли паузы в спортивной карьере.