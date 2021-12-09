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Щербакова предположила, что ее падение на Гран-при Франции могло произойти из-за льда на катке

Чемпионка мира не смогла выполнить четверной лутц.
09 декабря 2021 10:42
автор: Максим Скороходов

Российская фигуристка Анна Щербакова высказала предположение, из-за чего она могла упасть на четверном лутце во время произвольной программы Гран-при Франции.

«Смотрела повторы, возможно, нельзя сказать на 100%, в чем причина. Возможно, это было совпадение и неудача из-за льда», - приводит слова Щербаковой RT, ссылаясь на Pirouette.

Напомним, что Гран-при Франции проходило в Гренобле с 19 по 21 ноября. Щербакова несмотря на падение выиграла соревнование у женщин. Второе место тогда заняла другая россиянка Алена Косторная.

источник: «RT на русском»
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