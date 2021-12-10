Олимпийский чемпион 2002 года Антон Сихарулидзе может возглавить Федерацию фигурного катания Санкт-Петербурга.

Как сообщает «РИА Новости», Сихарулидзе является основным кандидатом на эту должность.

Напомним, выборы пройдут 17 декабря на общем собрании членов членов организации. Предыдущий президент федерации - Сергей Чопозов покинул свой пост еще в конце 2020 года, сославшись на занятость на государственной службе в Новгородской области.

Сихарулидзе выигрывал олимпийское золото в парном катании. Его партнершей была Елена Бережная. Пара также является серебряным призером Игр 1998 года в Нагано и двукратными чемпионами мира.