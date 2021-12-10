Волосожар необходима операция на мениске – спортсменка может досрочно покинуть «Ледниковый период»

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар заявила, что она получила серьезную травму во время своего последнего выступления на шоу «Ледниковый период».

Как сообщила спортсменка, врачи поставили ей следующий диагноз – разрыв мениска. Пока россиянке откачали жидкость в колене и рекомендовали сделать операцию. В данный момент Волосожар принимает решение о своем дальнейшем участии в телевизионном шоу.

– Какие коньки? Я в кроссовках еле иду. Близкие в один голос говорили: «Снимайся с шоу, все отменяй, угробишься». Я решила взять паузу на 48 часов. Мне нужно было понять, найду ли я хоть какой-то способ физически встать снова на лед и достойно докататься в «Ледниковом», не подводя ни своего партнера, ни организаторов, ни зрителей, ни саму себя, – написала Волосожар на своей странице в Instagram.

Напомним, что 35-летняя спортсменка выступает в шоу в паре с актером Федором Федотовым.