Евгения Медведева - о «тупых фанатах»: Большинство людей поняли, что я имею в виду

Российская фигуристка и двукратная призерка Олимпийских игр-2018 Евгения Медведева пояснила интервью, где могла назвать своих фанатов «тупыми».

«Во-первых, я не помню, чтобы такого говорила. Возможно, пересмотрю интервью — явно и очевидно, что я не могла заявить об этом прямым текстом, что мои болельщики — тупые. Это прям… ну нет. Во-вторых, не считаю нужным это пояснять. Стоять и оправдываться? Не думаю, что это нужно. Большинство людей поняли, что я имею в виду. И на этом стоит остановиться», - заявила 22-летняя фигуристка «Матч ТВ».

Напомним, что Медведева по два раза выигрывала чемпионаты мира и Европы. На Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали, одну в личных соревнованиях, а вторую в команде.