Косторная решила продолжить карьеру до следующей Олимпиады

Российская фигуристка Алена Косторная заявила, что планирует выступать до следующей зимней Олимпиады.

«Спасибо, что верите в меня. Мне очень приятно получать от вас такую добрую энергетику. Я очень постараюсь вас радовать в дальнейшем, ведь я остаюсь в фигурном катании еще на четыре года», - написала спортсменка в своем инстаграме.

Напомним, накануне стало известно о том, что Косторная из-за травмы кисти пропустит предстоящий чемпионат России, по результата которого тренеры ФФКР отберет трех кандидаток на поездку в Пекин. Таким образом, фигуристка не сможет выступить на Играх в столице Китая, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Сроки восстановления Алены после травмы составят от шести до восьми недель.