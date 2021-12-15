Косторная рассказала, как получила перелом кисти

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о том, как получила травму кисти, из-за которой пропустит чемпионат России и Олимпиаду в Пекине.

«Дело было на тренировке. Я прыгала аксель, неудачно упала, ну и сами понимаете, что произошло дальше. Ничего необычного, обычный тренировочный процесс. Упала я на тренировке. Все бывает, у всех спортсменов во всех странах», - поделилась спортсменка с поклонниками на своем YouTube-канале.

Напомним, фигуристка сломала кисть, из-за чего будет вынуждена пропустить чемпионат России по фигурному катанию, который является отбором на Олимпийские игры в Пекине. Таким образом, в Китай Алена также не поедет.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.