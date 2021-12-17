ISU решил не проводить финал Гран-при в этом сезоне

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение не проводить финал Гран-при текущего сезона.

«К сожалению, несмотря на все усилия, проведение турнира оказалось невозможным. В связи с этим совет ISU решил отменить финал Гран-при в сезоне-2021/22», - приводится заявление пресс-службы организации.

Напомним, соревнования должны были пройти в японской Осаке, однако в связи с распространением нового штамма коронавируса сначала было принято решение о проведении финала в формате «пузыря», а затем отменить его.

В некоторых СМИ появлялась информация о возможном переносе этапа, в том числе, в Россию.