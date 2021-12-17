Президент ФФКР - о состоянии Тарасовой: Я не смог до нее дозвониться

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков заявил, что не располагает информацией о состоянии Татьяны Тарасовой.

«Тарасова находится в больнице? У меня нет информации. К сожалению, я вам ничего нового сказать не могу. Состояние здоровья? У меня нет такой информации. Я не смог дозвониться», - приводит слова Горшкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Тарасова была госпитализирована перед заключительными съемками телепроекта «Ледниковый период», где она входила в состав жюри. Причина госпитализации неизвестна.

Ранее все участники шоу пожелали ей скорейшего выздоровления.

Накануне Горшков также сказал, что не смог получить какой-либо информации о состоянии Татьяны Анатольевны, поскольку она не выходит на связь.