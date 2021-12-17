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Дмитрий Губерниев - о Татьяне Тарасовой: Фантастическая женщина, всей страной за нее переживаем

Заслуженный тренер России была госпитализирована перед съемками финальных выпусков «Ледникового периода»
17 декабря 2021 16:06
автор: Александр Шульгин

Комментатор Дмитрий Губерниев пожелал скорейшего выздоровления заслуженному тренеру России Татьяне Тарасовой.

«Татьяне Анатольевне я желаю всяческого выздоровления! Она, конечно, фантастическая женщина, всей страной за нее переживаем. Она ведь вместе с Олегом Павловичем Табаковым комментировала открытие Олимпиады в Турине. Нас с Татьяной Анатольевной многое связывало, поэтому очень переживаю и рассчитываю, что она вернется и на «Ледниковый период» к комментарию фигурного катания. Лично с ней, к сожалению, в последнее время не общался: она плохо себя чувствует. Зачем ее лишний раз тревожить?», - приводит слова журналиста РТ.

Напомним, Тарасова была госпитализирована перед заключительными съемками телепроекта «Ледниковый период», где она входила в состав жюри. Причина госпитализации неизвестна.

Ранее все участники шоу пожелали ей скорейшего выздоровления.

Накануне президент ФФКР Александр Горшков заявил, что не смог получить какой-либо информации о состоянии Татьяны Анатольевны, поскольку она не выходит на связь.

источник: «RT на русском»
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