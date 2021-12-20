Ягудин не ждет олимпийских медалей от российских мужчин-одиночников

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что не ждет олимпийских медалей от российских фигуристов на зимних Олимпийских играх в Пекине после того, как увидел их выступления, работая комментатором.

«Я раз посмотрел — где-то пожалел. Второй раз посмотрел, третий, четвертый... А потом просто надоело по-человечески. А знаете, почему надоело? Потому что наши парни все могут. На тренировках и на шестиминутной разминке они все прыгают. А потом выходят выступать — и ничего не показывают.

Мне абсолютно все равно, как они закончат в личном турнире на Олимпийских играх — на каких местах. Естественно, хочется, чтобы парни были повыше, но я понимаю, что ни у одного вообще нет шансов попасть в тройку, только если чудо чудесное не произойдет» - «Газета.Ru».

Напомним, что отбор на главные международные соревнования пройдет на чемпионате России, который в этом сезоне состоится с 23 по 25 декабря в Санкт-Петербурге.

На чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме участвовало два россиянина-одиночника Михаил Коляда и Евгений Семененко, которые заняли пятое и восьмое места, благодаря этому результату, который на квалификационном турнире подтвердил Марк Кондратюк, на Олимпиаде в Пекине в одиночном турнире будут выступать три российских фигуриста.