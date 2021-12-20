Ягудин назвал будущий чемпионат России по фигурному катанию самым крутым

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился ожиданиями от грядущего чемпионата России по фигурному катанию, который в этом сезоне состоится с 23 по 25 декабря в Санкт-Петербурге.

«В спортивных парах, как я понимаю, есть три основных дуэта, но также за путевку на Игры серьезно борется и четвертая пара — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Таким образом, здесь четыре пары претендуют на три места.

В танцах посмотрим, кто заберет третью квоту на Игры. У мужчин понятно, что ничего не понятно. Невозможно предсказать, кто будет в составе сборной на Олимпиаде.

У девочек самый сильный состав. Так что да, за последние годы это будет самый крутой чемпионат России», - приводит слова Ягудина «Газета.Ru».

Добавим, что на чемпионате России будут определяться кандидаты на участие от России на главные международные соревнования: чемпионат Европы, Олимпийские игры и чемпионат мира.

Благодаря удачному выступлению россиян на предыдущем мировом первенстве, который прошел в шведском Стокгольме, наша страна получила максимальное количество квот на главные соревнования текущего сезона.