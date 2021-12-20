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Кихира снялась с чемпионата Японии и не выступит на Олимпиаде в Пекине

Спортсменка продолжает восстанавливаться после травмы
20 декабря 2021 21:21
автор: Александр Шульгин

Японская фигуристка Рика Кихира пропустит чемпионат Японии и Олимпийские игры в Пекине.

Как сообщает Yahoo Japan, Кихира продолжает восстанавливаться после травмы лодыжки.

Напомним, по этой же причине японка пропустила последние этапы Гран-при в минувшем сезоне.

Национальное первенство Японии является для фигуристов этой страны отбором для участия в Олимпийских играх в Пекине. Таким образом, зрители не увидят Кихиру в столице Китая.

Отметим, что аналогичная система отбора на Игры действует и в России, где в аналогичной ситуации оказалась Алена Косторная.

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