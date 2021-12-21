Российский тренер Буш уверен, что фигурное катание дойдет до прыжков в пять оборотов

Российский тренер Жан Буш выразил уверенность в том, что фигуристы будут прыгать пятерные прыжки.

«Вполне. Почему нет? Кто-то в ближайшем будущем сделает пятерной. Не знаю, кто это будет. Возможно, Трусова, возможно, кто-то еще. Уже сейчас ребята начинают пробовать четверной аксель, у некоторых спортсменов из Японии я уже сейчас вижу приличный запас — как раз на пятый оборот. У Шомы Уно, у молодого Юмы Кагиямы. Он уникален, прыгает четверные так легко, будто вообще не напрягается! И потенциал еще под один оборот точно есть», - приводит слова Буша «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на предыдущем чемпионате мира Трусова заняла третье место, Кагияма - второе, а Ханю - третье.

Ни один фигурист на данный момент не пытался выполнить пятерной прыжок в профессиональном соревновании.

Рекордсменом в прыжках является действующий и трехкратный чемпион мира Нейтан Чен, который исполнял пять четверных прыжков в одной программе.