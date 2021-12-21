Российский фигурист Соловьев был избит в Москве

Российский фигурист Дмитрий Соловьев был избит ночью в Москве, сообщает «Матч ТВ».

По данным источника, Соловьев заступился за свою девушку Анну Сидорову и был избит тремя неизвестными, которые были задержаны после того, как Сидорова вызвала полицию.

Добавим, что Соловьев не выступает с 2018 года, после того как его партнерша по танцам на льду Екатерина Боброва завершила карьеру.

Сидорова в этом году участвовала в отборе на Олимпиаду в Пекине вместе с Алексеем Тимофеевым в турнире по керлингу среди смешанных пар. Российская пара в финале квалификации проиграла команде из США.