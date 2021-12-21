Сидорова подтвердила госпитализацию фигуриста Соловьева

Российская керлингистка Анна Сидорова рассказала про состояние своего парня фигуриста Дмитрия Соловьева, который был избит в Москве, защищая свою девушку.

Напомним, что на Соловьева и Сидорову напали трое неизвестных, которые были задержаны на месте, после того как Анна вызвала полицию.

«Сейчас еду в Боткинскую больницу, потому что, когда его забрали, не было ни вещей, ничего. Я пока лично не разговаривала с лечащим врачом, только звонила в диспетчерскую и в ординаторскую, но подробностей никаких не говорили. Из того, что сказали: состояние средней тяжести и тяжелая травма головы. Госпитализация была необходима», - приводит слова Сидоровой «Матч ТВ».

Добавим, что Соловьев не выступает с 2018 года, после того как его партнерша по танцам на льду Екатерина Боброва завершила карьеру.

Сидорова в этом году участвовала в отборе на Олимпиаду в Пекине вместе с Алексеем Тимофеевым в турнире по керлингу среди смешанных пар. Российская пара в финале квалификации проиграла команде из США.