Стало известно состояние избитого фигуриста Соловьева

Если бы «Джекпота» не было, его надо было обязательно придумать! Как создается самый крутой букмекерский проект России

Вот уже более двух месяцев букмекерская компания «Лига Ставок» проводит акцию «Джекпот» с призовым фондом свыше 400 миллионов рублей. «Плеймейкер» заглянул за кулисы проекта, пообщавшись с теми, кто создавал, создает и будет создавать этот уникальный продукт каждый день вплоть до 17 декабря 2022 года.