Стало известно состояние избитого фигуриста Соловьева

Боткинская больница сообщила состояние российского фигуриста Дмитрия Соловьева, который был избит в Москве тремя неизвестными лицами.
«Дмитрий Соловьев находится в 49-м нейрохирургическом отделении. По состоянию на 21 декабря 17:00 пациент находится в состоянии средней тяжести, дыхание нормальное, самостоятельное», - передает Sport24.ru сообщение отделения нейрохирургии Боткинской больницы.
Напомним, что Соловьев вступился за свою девушку двукратную чемпионку Европы по керлингу среди женских команд Анну Сидорову, которая вызвала полицию, задержавшую подозреваемых на месте.
источник: Sport24.ru