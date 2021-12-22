Траньков считает, что избитый Соловьев не тот человек, который способен на создание конфликтов

Двукратный чемпион олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков отреагировал на избиение российского фигуриста Дмитрия Соловьева, защищавшего свою девушку, керлингистку Анну Сидорову.

«Меня эта ситуация удивила. Дима не тот человек, который способен на создание конфликтных ситуаций. Он всегда пытается избегать таких моментов», - приводит слова Транькова РБК.

Напомним, что подозреваемые в избиении были задержаны после того, как Сидорова вызвала полицию на место происшествия.

Добавим, что Соловьев не выступает с 2018 года, после того как его партнерша по танцам на льду Екатерина Боброва завершила карьеру.

Сидорова в этом году участвовала в отборе на Олимпиаду в Пекине вместе с Алексеем Тимофеевым в турнире по керлингу среди смешанных пар. Российская пара в финале квалификации проиграла команде из США.