Загитова и Медведева примут участие в показательных выступлениях на чемпионате России

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева примут участие в показательных выступлениях на чемпионате страны.

«Такой подарок мы подготовили для наших болельщиков», - приводит слова Когана Sport24.

К слову, Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы. В свою очередь, Медведева - двукратная чемпионка мира и двукратная победительница европейского первенства, а также двукратная чемпионка России.

Напомним, что чемпионат России состоится в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.