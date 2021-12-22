Бестемьянова считает, что Валиева выиграет чемпионат России и вновь обновит мировой рекорд

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата России в Санкт-Петербурге.

«Можно предположить, что Валиева в этом году станет чемпионкой и опять обновит свой мировой рекорд по сумме двух программ. Конечно, многое зависит и от того, как будут кататься соперницы, но у Камилы в данный момент есть преимущество», - приводит слова Бестемьяновой Sport24.

Первенство страны пройдет с 23 по 26 декабря.

Напомним, что на Гран-при Канады установила два новых мировых рекорда по количеству баллов за произвольную программу (180,89), а также по количеству баллов за две программы (265,08). Предыдущие принадлежали ей же - 174,31 балла и 249,24 по сумме.