В ФФККР рассказали, рассчитывают ли они на участие Косторной в Олимпийских играх

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков поделился мнением о шансах Алены Косторной поехать на Олимпиаду в Пекине.

«Я не знаю, какая должна сложиться ситуация, чтобы мы рассматривали такой вариант», - приводит слова Горшкова Sport24.

Напомним, фигуристка сломала кисть, из-за чего будет вынуждена пропустить чемпионат России по фигурному катанию, который является отбором на Олимпийские игры в Пекине.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.