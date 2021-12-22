Бутырская поделилась ожиданиями от предолимпийского чемпионата России

Чемпионка мира Мария Бутырская поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата России в Санкт-Петербурге.

«Очень не люблю загадывать, у нас много достойных спортсменок. Кто будет лучше на данный момент, будет больше хотеть, тот и попадет в тройку, чтобы отправиться на ОИ», - приводит слова Бутырской «Чемпионат».

Первенство страны пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. По итогам соревнований будет определен список участников Олимпиады в Пекине, которая состоится с 4 по 20 февраля 2022 года.