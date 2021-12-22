Юрист рассказал, какое наказание грозит избившим Соловьева

Юрист по уголовным делам Максим Калинов рассказал, какое наказание грозит избившим российского фигуриста Дмитрия Соловьева, защищавшего свою девушку, керлингистку Анну Сидорову.

«В любом случае это будет статья «Причинение вреда средней тяжести из хулиганских побуждений», это пункт Д, часть 2 статьи 112 УК РФ. Наказание - до пяти лет. Это точно будет», - приводит слова Калинова «Газета.Ru».

Напомним, что подозреваемые в избиении были задержаны после того, как Сидорова вызвала полицию на место происшествия.

Добавим, что Соловьев не выступает с 2018 года, после того как его партнерша по танцам на льду Екатерина Боброва завершила карьеру.

Сидорова в этом году участвовала в отборе на Олимпиаду в Пекине вместе с Алексеем Тимофеевым в турнире по керлингу среди смешанных пар. Российская пара в финале квалификации проиграла команде из США.