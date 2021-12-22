Олимпийский чемпион Соловьев рассказал подробности своего избиения в Москве

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев рассказал подробности его избиения в Москве. Спортсмен заступился за свою гражданскую супругу, двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову.

«Сначала был просто толчок в грудь, после чего я упал, встал, говорю: «Ребят, вы же видите, что я без агрессии, руки в карманах... Всего лишь сказал «поспокойнее», иначе могут быть последствия: вам, наверняка, это не надо. После чего мне прилетело два удара. И я решил вызвать полицию»», - приводит слова Дмитрия РЕН ТВ.

Напомним, что подозреваемые в избиении были задержаны после того, как Сидорова вызвала полицию на место происшествия.

Добавим, что Соловьев не выступает с 2018 года, после того как его партнерша по танцам на льду Екатерина Боброва завершила карьеру.

Сидорова в этом году участвовала в отборе на Олимпиаду в Пекине вместе с Алексеем Тимофеевым в турнире по керлингу среди смешанных пар. Российская пара в финале квалификации проиграла команде из США.