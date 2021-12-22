Тутберидзе не собирается приглашать Туктамышеву в свою группу по этическим соображениям

Этери Тутберидзе заявила, что не будет приглашать в свою группу чемпионку мира по фигурному катанию Елизавету Туктамышеву.

«В своё время я недоумевала, почему она не прыгает четверные прыжки. Я бы не пригласила её к себе в группу. Не потому, что она неинтересная, а потому, что есть этика, тренерская этика», - приводит слова Тутберидзе RT, ссылаясь на ТАСС.

Туктамышева с 15 лет работает с заслуженным тренером России Алексеем Мишиным, вместе с ним она выигрывала чемпионат Европы, мировое первенство и командный чемпионат мира.

В этом году 25-летняя фигуристка завоевала серебряную медаль чемпионата мира в Стокгольме.