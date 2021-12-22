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Тутберидзе пришлось отлучить Загитову от матери, чтобы завоевать с ней золото Олимпиады

Фигуристкой занималась бабушка.
22 декабря 2021 17:29
автор: Максим Скороходов

Российский тренер Этери Тутберидзе рассказала, на какие меры пришлось пойти, чтобы привести Алину Загитову к победе на Олимпиаде в Пхенчхане.

«У нас было условие, что мама не будет жить в Москве до олимпийской медали, и мама выдержала. Потом она приехала, и Алина сразу стала девочкой, маминой дочкой, которая уже не хотела 12 часов проводить на катке, потому что есть мама рядом. Бабушка привела ее к медали, потому что была с ней все эти 12 часов в день, что та проводила на катке», - приводит ТАСС слова Тутберидзе, сказанные в эфире Первого канала.

Добавим, что помимо Олимпиады Загитова стала победительницей Гран-при сезона-2017/18, чемпионата Европы-2018 в Москве и мирового первенства в Сайтаме в 2019 году.

В декабре прошлого года спортсменка взяла паузу в профессиональных выступлениях.

источник: ТАСС
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