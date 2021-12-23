Семененко лидирует в чемпионате России по фигурному катанию после короткой программы

В Санкт-Петербурге на чемпионате России по фигурному катанию прошла короткая программа у мужчин.
Ее победителем стал Евгений Семененко, получивший от судей 98,03 балла. Второе место занимает Марк Кондратюк (97,77 балла), а третье - Макар Игнатов (95,84).
Рядом с лидирующей тройкой находится Алексей Ерохов (95,24), а лидер прошлого сезона Михаил Коляда получил пятый результат (94,26).
Добавим, что произвольная программа пройдет завтра и начнется в 15:15 по московскому времени.
источник: «Советский спорт»