Семененко - о лидерстве после короткой программы на ЧР: Это не имеет никакого значение

Фигурист Евгений Семененко прокомментировал свое лидерство после короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Все равно это приятно. Лидерство не имеет никакого значение. Завтра будет новый день и новое выступление», - приводит слова Евгения Sport24.

Напомним, что Семененко набрал 98,03 балла. Второе место занимает Марк Кондратюк (97,77), а тройку лучших замыкает Макар Игнатов (95,84). Рядом с лидирующей тройкой находится Алексей Ерохов (95,24), а Михаил Коляда показал пятый результат (94,26).

Произвольную программу спортсмены представят завтра, 24 декабря, в 15:15 по московскому времени.