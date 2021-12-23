Авербух - о пятом месте Коляды на ЧР в Санкт-Петербурге: Шансы есть, еще ничего не потеряно

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух прокомментировал пятое место фигуриста Михаила Коляды после короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«В произвольной программе ему будет под силу вернуться на пьедестал и поехать на Олимпийские игры. Шансы есть, еще ничего не потеряно», - приводит слова Авербуха Sport24.

Напомним, что лидирует Евгений Семененко, набравший 98,03 балла. Второе место занимает Марк Кондратюк (97,77), а тройку лучших замыкает Макар Игнатов (95,84). Рядом с лидирующей тройкой находится Алексей Ерохов (95,24).

Произвольную программу спортсмены представят завтра, 24 декабря, в 15:15 по московскому времени.