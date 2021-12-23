Один из подозреваемых в избиении Соловьева заключен под стражу

Одного из подозреваемых в избиении олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева заключили в СИЗО.
«С учетом позиции прокуратуры Таганский районный суд избрал в отношении одного из фигурантов уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу», - приводит «МК-Спорт» сообщение пресс-службы прокуратуры Москвы.
Напомним, что подозреваемые в избиении были задержаны после того, как девушка Соловьева керлингистка Анна Сидорова вызвала полицию на место происшествия. Ими оказались двое жителей Читы 18-летние Владислав Смирнов и Владислав Яковцев.
источник: МК-Спорт