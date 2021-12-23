Ягудин - о неудачном выступлении Коляды на чемпионате России: Его уже не исправить

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал пятое место фигуриста Михаила Коляды после короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Коляду уже, скорее всего, не исправить. Ему 26 лет. Не тот возраст, чтобы что-то менять. Интересно, в чём кроется секрет неумения чисто кататься», - приводит слова Алексея «Чемпионат».

Напомним, что лидирует Евгений Семененко, набравший 98,03 балла. Второе место занимает Марк Кондратюк (97,77), а тройку лучших замыкает Макар Игнатов (95,84). Рядом с лидирующей тройкой находится Алексей Ерохов (95,24).

Произвольную программу спортсмены представят завтра, 24 декабря, в 15:15 по московскому времени.