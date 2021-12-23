Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец чемпионата России по фигурному катанию

В Санкт-Петербурге на чемпионате России по фигурному катанию прошла короткая программа в танцах на льду.

Ее победителями стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, получившие от судей 93,61 балла. Второе место занимают Александра Степанова и Иван Букин (88,76 балла), а третье - Диана Дэвис и Глеб Смолкин (83,99), четвертую позицию занимают Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (79,36).

Произвольный танец пройдет завтра и начнется в 12:45 по московскому времени.

Напомним, что Синицина и Кацалапов являются действующими чемпионами мира.