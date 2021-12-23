Степанова и Букин прокомментировали свое второе место в ритм-танце на чемпионате России

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин дали комментарий после завоеванного второго места в ритм-танце на чемпионате страны в Санкт-Петербурге.

«Наверное, приятно, что на чемпионат России - это достаточно серьезный старт - у нас получилось со всем справиться, показать, над чем мы работаем», - приводит слова Ивана «Чемпионат».

«Это наш лучший прокат? Думаю, да - очень много моментов по энергетике, по собранности, по моментам, которые должны быть вместе с партнёром, мы однозначно прибавили», - добавила Александра.

Напомним, что победителями в ритм-тануе стали действующие чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов, получившие от судей 93,61 балла. Второе место занимают Степанова и Букин (88,76 балла), а третье - Диана Дэвис и Глеб Смолкин (83,99), на четвертой позиции расположились Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (79,36).

Произвольную программу спортсмены представят завтра, 24 декабря, в 12:45 по московскому времени.