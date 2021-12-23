Жулин оценил выступление Синициной и Кацалапова на чемпионате России

Тренер Александр Жулин оценил выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Пара лидирует после ритм-танца.

«Как оцениваю прокат ребят? Великолепно!» - приводит слова Александра «Чемпионат».

Действующие чемпионы мира Синицина и Кацалапов набрали 93,61 балла. Второе место занимают Александра Степанова и Иван Букин (88,76 балла), а третье - Диана Дэвис и Глеб Смолкин (83,99), четвертую позицию занимают Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (79,36).

Произвольную программу спортсмены представят завтра, 24 декабря, в 12:45 по московскому времени.