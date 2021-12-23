Кацалапов назвал причины победы в ритм-танце в паре с Синициной на чемпионате России

Российский фигурист Никита Кацалапов назвал причины победы в ритм-танце в паре с Викторией Сицининой на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Во-первых, хорошо проделанная работа. Чем больше мы накатываем программу, тем более уверены в том, что мы делаем. Во-вторых, публика сумасшедшая, мы обожаем ее и всегда любим кататься дома», - приводит слова Никиты «Чемпионат».

Действующие чемпионы мира Синицина и Кацалапов набрали 93,61 балла. Второе место занимают Александра Степанова и Иван Букин (88,76 балла), а третье - Диана Дэвис и Глеб Смолкин (83,99), четвертую позицию занимают Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (79,36).

Произвольную программу спортсмены представят завтра, 24 декабря, в 12:45 по московскому времени.