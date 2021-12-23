Александр Галлямов: Прокатом довольны, но в целом он сложился не лучшим образом

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов поделились эмоциями после короткой программы на чемпионате страны в Санкт-Петербурге.

«Можно сказать, начало положено. Прокатом довольны, но в целом он сложился не лучшим образом, можем назвать его удовлетворительным», - приводит слова Александра Sport24.

«Хотелось взять реванш за прокат четырехлетней давности здесь, в Петербурге, на предыдущем предолимпийском чемпионате России», - добавила Анастасия.

Отметим, что дуэт за свое выступление заработал 83,74 балла. Этот результат превысил действующий мировой рекорд - 82,34. Но достижения, установленные на национальных первенствах, не засчитываются официально.