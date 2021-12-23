Мишина и Галлямов стали победителями короткой программы на чемпионате России

В Санкт-Петербурге на чемпионате России по фигурному катанию прошла короткая программа у спортивных пар.

Ее победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, получившие от судей 83,74 балла. Второе место занимают Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (82,84 балла), а третье - Евгения Тарасова и Владимир Морозов (78,68), четвертую позицию занимают Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (76,26), пятую - Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (75,40).

Произвольная программа пройдет 25 декабря и начнется в 15:30 по московскому времени.

Напомним, что Мишина и Галлямов являются действующими чемпионами мира.