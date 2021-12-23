Евгения Тарасова: Смешанные ощущения от выступления

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов поделились эмоциямипосле выступление в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Дуэт за свой прокат получил 78,68 балла и занял третье место.

«Обидно, что была допущена ошибка на поддержке. Но за исключением этой оплошности, все было хорошо», - приводит слова Евгении Sport24.

«Критика Транькова? Эту реакцию Максима я часто на тренировках наблюдаю. Здесь ничего удивительного, - добавил Владимир.

Напомним, что победителями короткой программы стали действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, получившие от судей 83,74 балла. Второе место занимают Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (82,84 балла). На четвертой позиции расположились Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (76,26), а топ-5 замыкают Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (75,40).

Произвольную программу спортсмены представят 25 декабря в 15:30 по московскому времени.