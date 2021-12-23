Евгения Тарасова считает, что про ошибку на поддержке надо спрашивать Владимира Морозова

Фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, прокомментировала ошибку на поддержке во время выступления в короткой программе на чемпионате России.

Дуэт за свой прокат получил 78,68 балла и занял третье место.

«Дело не в платье. При переходе всё нормально было. В какой-то момент чувствую, что Вова согнул руку. Видимо, что-то пошло не так. Вова больше ощущает, что у него в руках было», - приводит RT слова Тарасовой, сказанные в эфире Первого канала.

Напомним, что победителями короткой программы стали действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, получившие от судей 83,74 балла. Второе место занимают Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (82,84 балла). На четвертой позиции расположились Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (76,26), а топ-5 замыкают Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (75,40).

Произвольную программу спортсмены представят 25 декабря в 15:30 по московскому времени.