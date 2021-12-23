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Александр Галлямов: Рады, что удалось на хорошей ноте начать соревнования

Фигурист в паре с Мишиной выиграл короткую программу на чемпионате России.
23 декабря 2021 23:56
автор: Максим Скороходов

Российский фигурист Александр Галлямов, который вместе с Мишиной победил в короткой программе чемпионата России в соревнованиях пар, высказался о результате и оценил поддержку болельщиков.

«Рады, что удалось на хорошей ноте начать соревнования, выступить при домашней публике, насладиться этим праздником. Психологически не сложно перед своей публикой? Для каждого это индивидуально, нам было только приятно, мы чувствовали поддержку с первых секунд. Благодарны всем болельщикам», - приводит слова Галлямова «Чемпионат».

Напомним, что второе место после короткой программы занимают Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а третье - Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Произвольную программу спортсмены представят 25 декабря в 15:30 по московскому времени.

источник: Чемпионат.com
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