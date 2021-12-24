Бутырская считает, что многим фигуристам нужно равняться на Семененко

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская отреагировала на лидерство Евгения Семененко после короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Семененко очень круто проявил себя в прошлом году, психологически он был очень готов, нужно равняться многим ребятам на такой пример», - приводит слова Бутырской РБК.

Напомним, что Семененко набрал 98,03 балла. Второе место занимает Марк Кондратюк (97,77), а тройку лучших замыкает Макар Игнатов (95,84). Рядом с лидирующей тройкой находится Алексей Ерохов (95,24), а Михаил Коляда показал пятый результат (94,26).

Произвольную программу спортсмены представят сегодня, 24 декабря, в 15:15 по московскому времени.