Татьяна Навка: Сейчас на лед выходят в первую очередь по результату ПЦР-теста

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка оценила виляние пандемии коронавируса на мировое фигурное катание.

«Мне кажется, что пандемия вообще отодвинула все остальные вопросы профессионального спорта на второй план. В мире происходят такие события, которые я, будучи чемпионкой, даже представить себе не могла. Сейчас на лед выходят в первую очередь по результату ПЦР-теста. То есть представьте себе: вы готовитесь к соревнованиям, сначала в лучшем случае год усиленно тренируетесь, это еще хорошо, что в нашей стране жесткий карантин длился недолго по сравнению со многими другими странами, а в худшем - просто сидите в четырех стенах, а потом от выхода на лед вас отделяет тест, и никакого контроля ситуации у вас нет», - приводит слова спортсменки «РИА Новости».

Напомним, согласно действующему китайскому законодательству спортсмен, чей результат теста окажется положительным, обязан в течение суток сдать два подряд отрицательных, иначе ему придется отбывать карантин сроком от трех до пяти недель.

В том числе поэтому накануне стало известно, что НХЛ не отпустит своих хоккеистов в Пекин.

Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.