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Татьяна Навка: Сейчас на лед выходят в первую очередь по результату ПЦР-теста

Фигуристка оценила влияние пандемии коронавируса на мировое фигурное катание
24 декабря 2021 10:22
автор: Александр Шульгин

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка оценила виляние пандемии коронавируса на мировое фигурное катание.

«Мне кажется, что пандемия вообще отодвинула все остальные вопросы профессионального спорта на второй план. В мире происходят такие события, которые я, будучи чемпионкой, даже представить себе не могла. Сейчас на лед выходят в первую очередь по результату ПЦР-теста. То есть представьте себе: вы готовитесь к соревнованиям, сначала в лучшем случае год усиленно тренируетесь, это еще хорошо, что в нашей стране жесткий карантин длился недолго по сравнению со многими другими странами, а в худшем - просто сидите в четырех стенах, а потом от выхода на лед вас отделяет тест, и никакого контроля ситуации у вас нет», - приводит слова спортсменки «РИА Новости».

Напомним, согласно действующему китайскому законодательству спортсмен, чей результат теста окажется положительным, обязан в течение суток сдать два подряд отрицательных, иначе ему придется отбывать карантин сроком от трех до пяти недель.

В том числе поэтому накануне стало известно, что НХЛ не отпустит своих хоккеистов в Пекин.

Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

источник: «РИА Новости»
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