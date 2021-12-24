Инна Гончаренко - о Михаиле Коляде: Высокие оценки сослужили ему медвежью услугу

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала выступление Михаила Коляды в короткой программе чемпионата России по фигурному катанию.

«Для нас это знакомая картина и, к сожалению, повторяющаяся. Видимо, он никак не может какое-то усилие над собой применить, он срывает прыжки, которые делает давно и с легкостью. Возможно, то место, на котором он оказался сейчас, послужит для него стимулом и уроком.

Зачастую его хорошо оценивают в силу его компетентности. Такие высокие оценки сослужили ему медвежью услугу. Ему никто ничего не должен, он должен сам доказать, что он спортсмен. Будем надеяться, что он выйдет на произвольную программу более злым и настойчивым. Не стоит его добивать сейчас, пусть он сам справится со своими нервами и сомнениями», - приводит слова Гончаренко «РИА Новости».

Напомним, после исполнения короткой программы Коляда занимает пятое место. Лидирует Евгений Семененко, на второй позиции расположился Марк Кондратюк, третий - Макар Игнатов.

Национальное первенство является отборочным турниром на Олимпиаду в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Чемпионат России продлится до 26 декабря.