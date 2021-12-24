Синицина и Кацалапов снялись с чемпионата России из-за травмы

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись с чемпионата России в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает официальный сайт ФФККР.

Отмечается, что на тренировке партнер получил травму, из-за чего действующие чемпионы мира не выступят в произвольной программе.

Напомним, что после ритм-танца Синицина и Кацалапов лидировали, заработав 93.61 балла. Второе место занимают Александра Степанова и Иван Букин (88,76 балла), тройку лучших замыкают Диана Дэвис и Глеб Смолкин (83,99), а на четвертой позиции расположились Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (79,36).

Произвольную программу спортсмены представят сегодня, 24 декабря, в 12:45 по московскому времени.