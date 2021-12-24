Загорски стало плохо после выступления в произвольном танце

Российская фигуристка Тиффани Загорски не смогла самостоятельно покинуть лед после завершения выступления в произвольном танце в рамках чемпионата России по фигурному катанию.

Как сообщает Sport24.ru, Загорски унесли на руках с катка сразу после проката. Объявление оценок за выступление слушали ее партнер Джонатан Гурейро и наставники пары.

Напомним, дуэт получил 100,14 балла за исполнение программы, в котором были допущены ошибки.

Общий результат фигуристов после двух танцев составил 179,50 балла.