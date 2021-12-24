Степанова и Букин стали чемпионами России по фигурному катанию

Танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин выиграли чемпионат России по фигурному катанию.
За исполнение произвольного танца фигуристы получили 134,61 балла. Таким образом, их итоговый результат составил 223,37 балла.
Второе место заняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин с суммой 207,70 балла. Бронзовыми призерами турнира стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (195,75).
Напомним, что лидировавшие после исполнения ритм-танца Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись с выступления из-за обострившейся травмы спины у партнера.
источник: «Советский спорт»